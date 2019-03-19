البابا رفض استقالة كاردينال حكم عليه بالسجن بتهمة التستر على تعديات ارتكبها أحد كهنة أبرشيته

أعلن اليوم الكاردينال الفرنسي فيليب بارباران الذي حكم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التستر على تعديات ارتكبها أحد كهنة أبرشيته، أن البابا فرنسيس رفض استقالته.
وقال الكاردينال الفرنسي في بيان أصدره من مقر الأسقفية في ليون في جنوب شرق فرنسا: "صباح الإثنين وضعت مهماتي في تصرف الحبر الأعظم الذي تحدث عن قرينة البراءة ولم يقبل هذه الاستقالة".
وكان البابا فرنسيس دافع سابقا عن الكادرينال بقوله عام 2016 إن استقالته قبل المحاكمة "خطأ متسرع".
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