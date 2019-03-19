واس: ولي العهد السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".
ولفتت الوكالة إلى أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها".
وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن محمد بن سلمان ترأس الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر اليمامة بالرياض.
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