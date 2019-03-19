صينية تكاد تموت بعد حقنة عصير فاكهة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (بي بي سي)

كادت امرأة صينية أن تموت بعد حقن نفسها بعصير فاكهة في محاولة للتمتع بصحة جيدة.

وعانت المرأة، البالغة من العمر 51 عاما، من أضرار في الكبد والكلى والقلب والرئتين، وظلت في قسم العناية المركزة لمدة خمسة أيام.

واحتوت الحقنة على عصائر من أكثر من 20 نوعا من الفاكهة، حسبما قال موظف في مستشفى جامعة تشانغنان لبي بي سي.

وقال مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الحالة تظهر أن هناك حاجة لأن يكتسب المواطن معارف صحية أساسية.

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وقد أدخلت المرأة إلى قسم العناية المركزة في المستشفى يوم 22 فبراير، ثم نقلت إلى قسم عام قبل أن يُسمح لها بالمغادرة.

وحظيت القصة باهتمام واسع بين مستخدمي موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي.

واستعمل أكثر من 11 ألف مستخدم هاشتاغ "عجوز تحقن العصير في عروقها".

وقال أحد المعلقين "يبدو أن الوعي الصحي للناس مازال متواضعا".