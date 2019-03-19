"قسد" تأسر داعشيين يشتبه بضلوعهم في قتل جنود أمريكيين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ) أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها أسرت مجموعة من مقاتلي "داعش" يشتبه في مسئوليتهم عن قتل 4 جنود أمريكيين في تفجير بمدينة منبج السورية في يناير الماضي.

وفي تدوينة على صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي للقوات ذات الأغلبية الكردية، والتي تقود معركة طرد عناصر "داعش" من آخر جيوبه في شرق سوريا: " تم أسر مجموعة من المشتبهين الذين يُعتقد أنهم متورطين في تفجير 16 يناير بمنبج الذي قتل العديد من الجنود الأمريكيين وجنود قوات سوريا الديمقراطية بعد مراقبة تنقية من جانب قواتنا"..موضحا أنه ستتم "مشاركة نتيجة التحقيق الجاري في وقت لاحق " .

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إلى أن المشتبهين الذين احتجزتهم الميليشيا السوريا هم من بين مئات من عناصر "داعش" الذين أسرتهم القوات خلال عمليتها لطرد التنظيم من بلدة الباغوز، آخر معاقله في الأراضي السورية .

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