بعد مجزرة نيوزيلاندا، التنظيمان الإرهابيّان "داعش" و"القاعدة" يحرّضان على...

بعد 4 أيّام من هجوم نيوزيلاندا الذي خلّف 50 ضحية داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، أصدر تنظيما "داعش" و"قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الاسلامي" موقيفيهما من الحادثة.

نشر المتحدّث بإسم تنظيم داعش الارهابي المكنى بأبي الحسن المهاجر، أمس الاثنين 18 مارس 2019، تسجيلا صوتيا تعرّض في جزء منه إلى هجوم الجمعة إذ قال "ولنا وقفة مع نيوزيلاندا"

من جهته، نشر تنظيم القاعدة الارهابي بيانا بعنوان "تعزية وتحريض" الذي اعتبر فيه أنّ "هجوم كهذا لن يمرّ دون رد"

ودعت الجماعة المتشددة من تسميهم بالذئاب المنفردة إلى إستهداف الشخصيات اليمينية المتطرفة وكلّ من أشاد بعملية نيوزيلاندا.