نشر المتحدّث بإسم تنظيم داعش الارهابي المكنى بأبي الحسن المهاجر، أمس الاثنين 18 مارس 2019، تسجيلا صوتيا تعرّض في جزء منه إلى هجوم الجمعة إذ قال "ولنا وقفة مع نيوزيلاندا"
من جهته، نشر تنظيم القاعدة الارهابي بيانا بعنوان "تعزية وتحريض" الذي اعتبر فيه أنّ "هجوم كهذا لن يمرّ دون رد"
ودعت الجماعة المتشددة من تسميهم بالذئاب المنفردة إلى إستهداف الشخصيات اليمينية المتطرفة وكلّ من أشاد بعملية نيوزيلاندا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مجزرة نيوزيلاندا، التنظيمان الإرهابيّان "داعش" و"القاعدة" يحرّضان على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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