مباحثات سعودية بريطانية بشأن المستجدات الإقليمية والدولية

اجرى وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الثلاثاء في الرياض، مباحثات مع نائب مستشار الأمن القوميالبريطاني كريستيان تيرنز والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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