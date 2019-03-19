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مباحثات سعودية بريطانية بشأن المستجدات الإقليمية والدولية

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اجرى وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الثلاثاء في الرياض، مباحثات مع نائب مستشار الأمن القومي

البريطاني كريستيان تيرنز والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

 

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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