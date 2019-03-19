النمسا وأفغانستان تبحثان الهجرة ومكافحة تجارة البشر والمخدرات

اجرى وزير داخلية النمسا هيربرت كيكل ، مباحثات مع نائب وزير الداخلية الأفغاني عبد الخليل بختيار ، اليوم الثلاثاء ، قضايا مكافحة الإتجار بالبشر وإعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وقال كيكل - في تصريح عقب انتهاء المباحثات التي جرت في فيينا اليوم - إن أفغانستان شريك مهم للنمسا في قضايا الأمن والهجرة.. مشيرا إلى أن أفغانستانتواجه تحديات أمنية كبيرة لاستعادة الاستقرار فى البلاد .
وأضاف أن هناك قضية مهمة في هذا المجال وهي سيطرة أفغانستان على حدودها حيث أن النمسا تدعمها للتغلب على الصعوبات في هذا الشأن،موضحا أن مكافحة الإتجار بالمخدرات وتهريبها تمثل تحديات كبيرة لا يمكننا مواجهتها إلا
وتابع إن عودة طالبي اللجوء إلى أفغانستان بسبب ارتفاع أعداد طلبات اللجوء في السنوات الأخيرة يحتل أولوية قصوى للنمسا حيث تسعى البلاد إلى توفير الإجراءات السريعة للطلبات الجديدة مع تسهيل العودة للأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم .
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