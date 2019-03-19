ألمانيا تستضيف المنتدى العراقي الألماني الخامس الاثنين المقبل ببرلين

تستضيف العاصمة الألمانية برلين ،منتدى الأعمال العراقي الألماني الخامس، الاثنين المقبل،في بيت الاقتصاد الألماني، الذي دعت إليه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.

وذكرت الغرفة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه يشارك في الملتقى من الجانب العراقي وزير الصناعة

والمعادن الدكتورصالح الجبوري،وأمين عام الغرفة السفير عبد العزيز المخلافي، رئيس الغرفة البرلماني الألمانى وزير النقل السابق بيتررامزور .



يشار إلى أن جمهورية العراق تواجه تحديات كبيرة في إعادة الإعمار ،

لكن إمكانات العلاقات الاقتصادية العراقية الألمانية كبيرة،حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في عام 2018 أكثر من 1.7 مليار يورو.



يذكر أنه يتم استثمار مئات المليارات من الدولارات في جميع المجالات ، خاصة المياه والطاقة والصحة والسكن،و تقدم الحكومة الفيدرالية مساعدات إنسانية واسعة النطاق وتدعم البلاد في عملية إعادة البناء السياسي والاقتصادي.