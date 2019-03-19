70% من الأوكرانيين يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخطأ

كشف استطلاع للرأي العام أجرته مجموعة "ريتينج" الاجتماعية في أوكرانيا، أن أكثر من ثلثي المواطنين واثقون أن بلدهم يتحرك في الاتجاه الخاطئ.

ووفقا لنتائج الاستطلاع التي أعلنت اليوم الثلاثاء، فإن 69% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخطأ، فيما عارضهم 16%.

وأشار الاستطلاع إلى أن القسم

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الأكبر من الساخطين على سياسة بلدهم، من سكان الجنوب (79%) والشرق (75%)، بل إن الأغلبية من وسط (63%) وغربي (64%) أوكرانيا ترى نفس الفكرة.

في الوقت نفسه، فإن أولئك الذين لا يدعمون المسار الحالي للبلاد يشكلون الغالبية العظمى لجميع الفئات

العمرية دون استثناء.

ووفقا للاستطلاع ذاته، فإن المواطنين الرافضين لسياسة البلاد هم الذين يخططون لدعم مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة في 31 مارس، وفقط أنصار الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

وقد أجري الاستطلاع في الفترة من 9 إلى 15 مارس الجاري بمشاركة 2500 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما من خلال طرح الأسئلة شخصيا، بنسبة خطأ أقل من 2%.