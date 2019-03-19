مباحثات أردنية أيرلندية بشأن التعاون العسكري

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى الفريق الركن محمود فريحات اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأيرلندي بول كيهو. كيهو. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين بحثا خلال اللقاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

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