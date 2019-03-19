إعادة فتح منطقة قريبة من مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل

أعادت الشرطة في بروكسل، فتح شارع يقع بالقرب من مقرات الاتحاد الأوروبي، بعد أن تم إغلاقه بسبب تلقي شركة على صلة بالاتحاد الأوروبي تهديدا بوجود قنبلة.
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء،عن المتحدثة باسم الشرطة إلس فان دي كيري، قولها إنه تم إجلاء نحو 40 شخصا بشكل مؤقت من مبنى قريب من المفوضية الأوروبية بسبب تهديد تليفوني
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الشركة التي تلقت التهديد هي مكتب استشاري له صلة بالمفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي) دون ذكر اسمها .
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