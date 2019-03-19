الجزائر تمنع تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس"

قررت الجزائر، اليوم الثلاثاء، غلق مجالها الجوي بشكل مؤقت أمام طائرات "بوينيج 737 ماكس"، بعد تسعة أيام من تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ نفس الإجراء، بحسب ما أعلنت وزارة النقل.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لوزارة النقل أن السلطة المكلفة بالطيران المدني بالجزائر قررت "تعليق كل عمليات الطيران (تحليق، هبوط وإقلاع) في المجال الجوي الجزائري لكل طائرات بوينج 737 ماكس8 و737 ماكس 9 (...) تطبيقاً لمبدأ الحيطة".

ولا تملك شركتا الطيران الجزائريتان، الخطوط الجوية الجزائرية و"طاسيلي إيرلاينز" المملوكة لشركة النفط سوناطراك، في أسطولها طائرات من طراز 737 ماكس.

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وفي 10 مارس تحطمت طائرة من طراز "737 ماكس 8" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في حادث أوقع 157 قتيلاً، بعد حوالى أربعة أشهر فقط على حادث مماثل تعرضت له طائرة من الطراز ذاته تابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية في أكتوبر ومقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

وتوحي أوجه الشبه بين الحادثين بأن بوينج تأخرت في تصحيح نظام للتحكم بالطيران يعرف بـ"نظام تعزيز خصائص المناورة" (إم سي إيه إس) يعزز توازن الطائرة لمنعها من السقوط.

وبسبب الحادثين أصبحت طائرات 737 ماكس متوقفة عملياً عن الطيران في جميع أنحاء العالم.