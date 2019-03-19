تعرض شركة نرويجية لإنتاج الألومنيوم لهجوم إلكتروني واسع

أعلنت شركة هيدرو النرويجية لإنتاج الألومنيوم، اليوم الثلاثاء، تعرضها "لهجوم إلكتروني واسع" أثر على معظم أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها.

وقال "إيفيند كاليفيك" المدير المالي للشركة النرويجية في مؤتمر صحفي، إن الهجوم كان مرتبطاً بفيروس تشفير أو ما يعرف باسم "فيروس الفدية"، مضيفاً أن الشركة تحولت الآن إلى العمل بشكل يدوي بأكبر صورة ممكنة كجزء من استراتيجيتها، وأن الهجوم لم يسفر عن أي حوادث تتعلق بالسلامة والأمان في الشركة.

وتابع "كاليفيك" تصريحاته بأن الشركة عزلت مختلف مصانعها "للتأكد من عدم انتقال الفيروس من مصنع إلى آخر".

من ناحيتها ذكرت الشركة النرويجية في بيان أرسلته لبورصة أوسلو إن خطط الإدارة والإنتاج لديها تأثرت بالهجوم، لكن الشركة تستهدف الحد من التداعيات. في الوقت نفسه لم تتأثر مصانع الشركة خارج النرويج بالهجوم تقريباً.

وقال المدير المالي للشركة إن خبرائها يعملون على تحديد الفيروس لكي يحددوا "العلاج" المناسب له وتطهير أجهزة كمبيوتر الخادم التي تعرضت للقرصنة.

وقال المتحدث باسم الشركة هالفور مولاند لشبكة" إن آر كيه" النرويجية إنه لم يعرف بعد من وراء الهجوم، مضيفاً أن الشركة تركز على ضمان سلامة موظفيها.

وقد تعذر الدخول للمواقع الإلكترونية للشركة.

وأفادت شبكة إن آر كيه بأن وكالة الأمن الوطني قالت إنها تواصلت مع الشركة، مضيفة أن فريقاً يقوم حالياً بتقييم وضع الشركة.

ويشار إلى أن هيدرو لديها 35 ألف موظف في أنحاء العالم، وتمتد أعمالها في نحو 50 دولة. وتمتلك النرويج حصة تقدر بالثلث في الشركة.