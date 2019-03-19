إيطاليا تشدد على تأجيل "بريكست" لمدة قصيرة

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن اعتقاده بأن أي تأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قصير الأجل.
وقال كونتي أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه في حال تقدمت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بطلب لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه سيجادل لصالح أن " يكون تأجيلاً قصير الأجل".
وحذر كونتي من أن القبول بإطار زمني أكبر سيعني " تأجيل المشاكل" التي يمكن أن تظهر قبل انتهاء مدة جديدة.
ويتعين لقبول طلب تأجيل خروج بريطانيا، أن توافق عليه بقية دول الاتحاد الأوروبي (الـ27) بالإجماع.
وأوضح كونتي أن بلاده ستعمل مع الشركاء الأوروبيين على تقييم ما ستقترحه بريطانيا " لأن من الواضح أن بريطانيا هي التي يتعين عليها في هذا الموضع أن توضح موقفها بطريقة أو بأخرى".
يذكر أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمتهم التالية يوم الخميس المقبل.
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