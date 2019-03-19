تلميذ نرويجي يهدد عاملين في مدرسته بسكين

أفادت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، أن أربعة من طاقم مدرسة ابتدائية في أوسلو أصيبوا بجروح طفيفة بعدما شهر تلميذ سكيناً هدد به أحد العاملين فيها.

وذكرت الشرطة على “تويتر” أنها أرسلت عدة دوريات إلى المدرسة التي تقع في منطقة برينسينج بعد ورود تقارير عن "حالة عنف ووضع خطير".

وأوردت وكالة "ان تي بي" للأنباء أن التلميذ هدد الموظف بسكين يستخدم لقطع الخبز في المدرسة التي يتراوح أعمار طلابها بين 6 و13 عاماً، لكن الشرطة تمكنت من السيطرة على الفتى الذي وصفته وسائل إعلام نرويجية بأنه يافع.

ووفق صحيفة "فيردينز جانج” فإن الإصابات نجمت عن عض الفتى للعاملين وطعنهم بشوكة طعام وليس بواسطة السكين الذي استخدمه للتهديد.

ووقع الحادث بعد إشكال في ملعب المدرسة، وأشارت الشرطة إلى أن جميع المصابين من موظفيها.