وفاة طفل وفقدان 30 شخصاً في غرق مركب قبالة ليبيا

قالت البحرية الليبية إن طفلاً توفي وأصبح 30 آخرون في عداد المفقودين عندما غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل الليبية، اليوم الثلاثاء.

وقال أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية، إن القارب الخشبي غرق بعدما اصطدم بالصخور بالقرب من ساحل مدينة صبراتة غرب ليبيا.

وأوضح أن سكان المدينة نجحوا في إنقاذ 16 مهاجراً، 13 من الأفارقة و3 من جنوب آسيا وانتشلوا جثة طفل، بينما فقد 30 آخرون.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون المفقودون قد نجوا نظراً لأن القارب كان قريبا من الشواطئ .

وفي وقت سابق اليوم، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم نقل 15 شخصاً جرى إنقاذهم للمستشفيات، إلا أن عدد الضحايا لم يتأكد بعد.

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