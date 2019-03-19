قال مسؤولون في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن عمليات للمنظمة في موزمبيق تركز على إنقاذ الأشخاص المحاصرين بمياه الفيضانات.

وقال كريستوف بوليراك المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف" في جنيف إن "عدة آلاف يصارعون الموت ، يجلسون على أسطح المنازل وفي أماكن مرتفعة أخرى".

ومن جوهانسبرج وعبر الأقمار الاصطناعية قالت لولا كاسترو مديرة مكتب جنوب أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي لمؤتمر صحفي في جنيف من :"ما نراه هو خراب لا يصدق".

وأضافت أنه خلال إعصار إيداي فإن مقدمي المساعدات يصارعون في ظل غياب البنية التحتية الضرورية فى العديد من القطاعات مثل مراقبة الملاحة الجوية والاتصالات والجسور والروافع في الموانئ لتفريغ شحنات السفن في مدينة بايرا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أممي: الآلاف في موزمبيق "يصارعون الموت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.