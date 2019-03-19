كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتصادي جزائري يكشف أسباب تراجع قيمة الدينار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير الاقتصادي الجزائري، دكتور نبيل جمعة، إن السبب الرئيسي لتراجع قيمة الدينار الجزائري هو فشل الحكومة في سياستها النقدية، مشيرا إلى أن هناك نمواً ضعيفاً تشهده البلاد، بينما الحكومة تقدم نسبة تضخم إدارية وغير حقيقية من الميدان.

وأضاف جمعة خلال مداخلة له ببرنامج "السوق" على فضائية الغد، مع الإعلامي محمود عبد الصمد، أنه لا توجد سياسة ناجعة في الاقتصاد الجزائري رغم امتلاكها لاحتياطي نقدي يقدر بـ 80 مليار دولار.

وأوضح جمعة أن إلزام البنك المركزي الجزائري بزيادة جديدة في نسبة الاحتياط الإلزامية من 8 إلى 12% هو قرار صائب من أجل استقرار العملة، خاصة أن هناك تخوف لدى "المركزي" من المخاطر التي تواجه البنوك الجزائرية.