كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارة جوية أمريكية على الصومال تسفر عن مصرع 4 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال قريب لأحد أربعة أشخاص قُتلوا في الصومال لرويترز اليوم الثلاثاء إن ضربة جوية قرب مدينة أفجوي أودت بحياتهم.
وقال عبد الله علي، وهو من أقارب نور، "لقي نور وثلاثة آخرون حتفهم في مكان الحادث في حين احترق جسد شقيقه مهد بالكامل".
ولم يتضح حتى الآن منفذ هذه الضربة الجوية لكن الولايات المتحدة عادة ما تشن مثل هذه الضربات في الصومال الواقع بمنطقة القرن الأفريقي.
وتأتي هذه الضربات دعما لحكومة الصومال المركزية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقاتل حركة الشباب الإسلامية المتشددة منذ سنوات.
ولم ترد القيادة الأمريكية في أفريقيا حتى الآن على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني.