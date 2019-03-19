كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: تركيا تصعد حملة قمع المعارضة بعد 6 سنوات من احتجاجات 2013 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكافح "أونزيل أكساكوغلو" لتوضيح لابنتها البالغة من العمر 7 سنوات لماذا أمضى والدها "يغيت" 4 أشهر في السجن وقد لا يغادره أبدًا، بسبب دوره المزعوم في الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة التركية عندما كانت تبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط.

وبعد هذا كله، تمت تبرئة الأشخاص الذين حوكموا بسبب احتجاجات عام 2013، التي بدأت ضد إعادة تطوير متنزه جيزي بوسط إسطنبول وتحوّلت إلى اضطرابات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد.

وقضى قاض تركي في عام 2015 بأن المحتجين كانوا يمارسون حق حرية التجمع، فيما تبين أنه أكبر تحد شعبي لحكم طيب أردوغان.

لكن في نوفمبر، اعتُقل يغيت أكساكوغلو ويواجه الآن محاكمة 15 أخرين، بينهم كاتب وممثل من المجتمع المدني، وكانت أسرة أكساكوغلو تأمل لفترة من الوقت في إطلاق سراحه قريبًا، ولكن في 4 مارس، تم إصدار لائحة اتهام من 657 صفحة تقول إنهم دبروا محاولة لإسقاط حكومة أردوغان.

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ووفقاً لتقرير وكالة رويترز، قالت أونزبل: "أقول لإبنتى، أعدك أنا وأصدقاؤك بأن يخرجوا والدك.. لا تقلقى سوء التفاهم هذا سينتهي، لكن جزءًا مني يشعر بالخوف حقًا".

ويقول أنصار المعتقلين إن لائحة الاتهام لا تحتوي على أي دليل والعديد من الاتهامات الغريبة، ويمثل مستوى منخفضًا جديدًا لبلد تم فيه سجن 77 ألف شخصا بالفعل في حملة قمع في أعقاب انقلاب عسكري فاشل في عام 2016.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه من خلال أحكام بالسجن المؤبد، يخلق المدعون أجواء من الخوف في تركيا، بينما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تشعر بقلق بالغ.

وقالت رويترز، إن هذه الاعتقالات هي الخطوة الأحدث في حملة القمع التي تقول تركيا إنها استجابة ضرورية للتهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد، والتي تشمل عمليات تطهير واسعة النطاق في القوات المسلحة والوزارات ومؤسسات الدولة.