كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ فتح: حماس تنظيم مسلوب الإرادة والإدارة في قطاع غزة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القيادي في حركة فتح، رأفت عليان، إن كل ما يقوم به أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو المطالبة بحقوق مدنية من حقه المطالبة بها، وبعد القمع الذي تعرض له الشعب الفلسطيني والجرائم التي مارستها حركة حماس في القطاع هناك احتلال جديد لغزة.

وأضاف عليان خلال لقاء له على فضائية الغد، مع الإعلامية سينار سعيد، أن كل ما كانت تحمله حماس من وطنية وغيرها كانت كلمات زائفة في ظل الجرائم التي تمارس ضد أنباء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، متابعاً أن حماس مارست الانقلاب الأول ضد الشرعية الفلسطينية وتمارس حاليا الانقلاب الثاني ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن حركة حماس تثبت أنها تنظيم مسلوب الإرادة والإدارة في القطاع.

وأكد عليان أن حماس تريد أن تسيطر على قطاع غزة بالحديد والنار، مشددا على أن الحراك الشعبي الذي تشهده غزة ودعوات العصيان المدني ليس مدعوماً من حركة "فتح" إلا أن أنباء فتح يقفون بجانب هذا الحراك كمطلب وطني، وأن الحراك يجب أن يكون شعبياً وسياسياً لإسقاط المنظومة التي تشكل خطراً جديداً على المشروع الوطني الفلسطيني بعد خطر الاحتلال.

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وأشار عليان إلى أن حماس تريد أن تفصل فصلاً كاملاً قطاع غزة عن الضفة الغربية من خلال تلك الممارسات، متابعاً أن الخطوات القادمة يجب أن تكون أوسع من هذا الحراك الشعبي بكثير، ويجب أن يكون هناك تحركاً وطنياً، لافتا إلى أن هناك تحرك من قبل "منظمة التحرير" وقيادة "فتح" للضغط على حماس للكف عن تلك الاعتداءات، كما تجري اجتماعات متواصلة في محاولة للتخفيف عن أبناء القطاع.

وأوضح عليان أن الموضوع أخطر من كونه قمع، بل مسألة لها أبعاد سياسية من شأنها تكريس واقع جديد في قطاع غزة يساهم في تعزيز ما يُعرف بـ"صفقة القرن".