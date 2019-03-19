كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأم المتحدة: إعصار إيداى يلح أضرارا بأكثر من 2.6 مليون شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الرياح والفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق افريقيا أضرت بأكثر من 2.6 مليون شخصا، وتعد واحدة من أسوأ الكوارث المرتبطة بالطقس في نصف الكرة الجنوبي.

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ولا تزال فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى الضحايا بعد 5 أيام من تحدى إعصار إيداي بسرعة تصل إلى 170 كم فى الساعة من المحيط الهندي إلى موزامبيق، ثم زيمبابوي وملاوي.

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت جماعات الإغاثة إن الكثير من الناجين حوصروا في مناطق نائية محاطة بطرق محطمة ومبانى وقرى مغمورة.