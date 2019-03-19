جسدكهم | دام وميسا ضو

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

يحكي هذا الفيديو عن إشكالية جسد المرأة؛ ملكيتها له، وسلطة الآخرين عليه، التحدي الذي تمرّ به المرأة في فهمه، وفي ممارسة سلطتها الطبيعية والمطلقة على جسدها هي، وما يتبع ذلك من إشكاليات ذات علاقة بخيارات الحياة، والقدرة على العطاء.

فريق العمل

كلمات: تامر نفار وميسا ضو.

إخراج: بشار مراد.

مدير التصوير: أمير ديب.

إنتاج: Lime Production.

مونتاج: ألفريد حداد.

ألوان: أمير ديب.

إنتاج موسيقي: تمار زيجلير.

ميكس: تامر مسقط.

ماستيرينج: فلادو ميلر.

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الكلمات

90، 60، 90، 175 على 50

90 صدر، 60 خصر، 90 فخاد، 175

طول ع 50 وزن ، هدول مقاييس جسدك

لازم يسموها جسدكهم

الكاف تعود الك وجسدك يعود الهم

روح حرة داخل جسد غير حر

اخدلي وقت افهم جسدي، جسدي الأنثوي

جسدك بيروح بنام بغيب بغلط بتوب بنسامحه وبيرجع بعيد،

للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب

جسدي؟ بكفي غلطة واحدة، انزلاق واحد

صورة واحدة فيديو واحد

كم من عين في ع جسدي،

كم وجه في لجسدي،

جسدي أنثوي، جسدي عربي ، جسدي العربي الأنثوي،

كم ضمير في لجسدي ،

في أنا وفي إنت، في إحنا وفي هم

هم ضد إحنا وإنت ضد أنا, الكل ضد أنا وأنا ضد الكل

حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم

إذا انت بتقاوم بتمسّ في صهيونيتهم

إذا أنا بقاوم بمس كمان بذكوريتهم

وقد ما جسدي واعي للقهر، بيضل قابل للكسر

اخدلي وقت أتعلم اعشق جسدي، جسدي الأنثوي العربي

واقفة قبال المراي، خلعت عن عيوني النظارات الإجتماعيه لإنهم صنع ذكوري

بدي أشوف عيوبي طريق عيوني

ضب عيونك هاد النهد إلي، ضب إيديك هادا الفخد إلي،

ضب ملاحظاتك، شعر الإيدين وشعر تحت الأباط بس إلي،

سيطر ع تعابير وجهك هدول الـ كم إكسترا كيلو إلي،

السيلوليت إلي، تشققات الجلد علامات الحمل بس إلي،

الشيب ،التواليل، الشامات، ،ال وراك ال حبوب كله بس إلي،

هاد المطبخ مش بس إلي، بس هادا الزيت، هادا الزعتر والعكوب إلي،

بشرتي القمحية إلي، وهاي العيون إلي،

لأول مرة بشوف عيوني طريق عيوني،

42، 200، 120، 136

42 مليون مرة تاجروا في جسدي

200 مليون مرة ختنوني وأخدوا مسؤولية على جسدي،

120 مليون مرة اغتصبوا جسدي

136 مليون ولادة بالسنة ، وهاي الحياة بس من جسدي

