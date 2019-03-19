مُسيّرة للاحتلال تستهدف موقعًا شرقي غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة، مساء اليوم، الثلاثاء، موقعًا للمقاومة شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وأفادت المصادر الفلسطينية، بقيام طائرة مسيرة بقصف الموقع بصاروخين على الأقل شرق المدينة؛ فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في الاستهداف حتى اللحظة.
وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية شمال غرب مدينة غزة.
وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلاً من الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، تم علاجهم ميدانيًا من قِبَل الطواقم الطبية المتواجدة في المكان.
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