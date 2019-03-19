شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كازاخستان يستقيل وينهي 30 عاماً في الحكم والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف استقالته بشكل مفاجىء اليوم بعد توليه السلطة على مدى ثلاثين عاماً تقريباً. وقال نور سلطان نزارباييف في خطاب متلفز "لقد اتخذت قرار رفض الولاية الرئاسية". وتولى نزارباييف رئاسة كازاخستان حين كانت لا تزال جمهورية تابعة للاتحاد السوفياتي.



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