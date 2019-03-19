مليشيا الحوثي تستهدف لجنة إعادة الانتشار في الحديدة بالصواريخ

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، الثلاثاء، أن مقر لجنة إعادة الانتشار الحكومية في محافظة الحديدة، غربي البلاد، تعرض لقصف صاروخي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت المصادر، لـ"العين الإخبارية"، إن المليشيا استهدفت بعدد من صواريخ الكاتيوشا مقر اللجنة الحكومية الواقع في مديرية "الدريهمي" جنوب مدينة الحديدة.

ويعد الهجوم الثالث من نوعه خلال أسبوع، ويتزامن مع مرور 3 أشهر من توقيع اتفاق ستوكهولم.

كما يأتي الهجوم بعد ساعات من تسليم وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرا حول انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين في منطقة حجور بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

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واستعرض عسكر مع باشليه في جنيف الأوضاع الحقوقية والإنسانية في اليمن خلال الفترة الماضية، والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها المليشيا الحوثية الانقلابية ضد أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وفي ذات السياق، استهدفت مليشيا الحوثي قرية الروماني التابعة لمديرية الدريهمي جنوب الحديدة بعشرات القذائف بشكل عشوائي، فيما قالت ألوية العمالقة: "إن المليشيا قصفت بعدد من قذائف الهاون والهاوزر أحد المساجد في قرية الروماني وألحقت به أضراراً كبيرة".

كما استهدفت المليشيا منازل المواطنين في ذات القرية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة والمتوسطة وبقذائف المدفعية؛ ما أدى إلى تدمير أحد المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل الأخرى، وهو ما تسبب بموجة نزوح كبيرة وفقا للمصدر.