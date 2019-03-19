ارتباك بسبب بلاغ عن قنبلة قرب مقر الاتحاد الأوروبي

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أجلت السلطات الأمنية في بروكسيل، اليوم الثلاثاء، نحو 40 شخصًا احترازيًا من مبنى قريب من مقر الاتحاد الأوروبي، بعد ورود بلاغا يفيد بوحود قنبلة في أحد أحياء المدينة، إذ أخلت قوات الأمن العشرات من المباني بالقرب من المقر المشار إليه، فيما تم نشر رجال الأمن ورجال الإطفاء في حي مقر مؤسسات الاتحاد، بعد حالة تأهب أمني، وقالت الشرطة البلجيكية، في بيان لها، إنها تتعامل مع البلاغ بجدية، مضيفة أنها تلقت تحذيرا أمنيا بوجود قنبلة أرسل إلى شركة على صلة بالاتحاد الأوروبي.
وشهد هذا الأسبوع عدة حوادث متفرقة بمختلف الدول الأوروبية، كانت بدايها عندما أقدم أسترالي بتنفيذ هجوم على مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة الماضية، أسفر هذا الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا وإصابة العديد من المصلين التي كانوا متواجدين داخل المسجد، متخذا من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لنشر مقطع فيديو
وشهد هذا الأسبوع عدة حوادث متفرقة بمختلف الدول الأوروبية، كانت بدايها عندما أقدم أسترالي بتنفيذ هجوم على مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة الماضية، أسفر هذا الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا وإصابة العديد من المصلين التي كانوا متواجدين داخل المسجد، متخذا من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لنشر مقطع فيديو يوثق هجومه الإرهابي على المصلين في المسجد.
كما شهدت مدينة أوتريخت وسط هولندا، أمس الإثنين، هجومًا على محطة الترام، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين، وقالت الشرطة إن ساحة محطة الترام وسط المدينة قد طوقت بينما كانت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.
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