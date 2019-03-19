غريفيثس: تقدم ملموس لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إن هناك تقدما ملموسا لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.

وأضاف في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عرض تفاصيل خطة إعادة الانتشار الجديدة على لجنة المراقبة بالحديدة.