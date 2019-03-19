شكرا لقرائتكم رسمياً.. إنستغرام يدخل عالم التسوق الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق تطبيق #إنستغرام خدمة تمكّن المستخدمين من التسوق الإلكتروني بشكل مباشر، من خلال ميزة جديدة تدعى Checkout والتي تمكّن المستخدم من الشراء والدفع مباشرةً عبر التطبيق بدلاً من توجيهه إلى موقع متاجر التجزئة.
وجرى إطلاق الميزة الجديدة اليوم الثلاثاء بالتعاون مع عدّة علامات تجارية أبرزها Nike ومنصة Revolve لتصميم الأزياء.
ومن غير المتوقع أن يصدر Instagram التفاصيل المالية لهذه الخدمة حتى العام المقبل.
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