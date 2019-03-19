البرلمان النيوزيلندي يفتتح جلسته بتلاوة القرآن الكريم (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس إعادة تشغيل الفيديو
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افتتح البرلمان النيوزيلندي، اليوم، الثلاثاء، جلسة طارئة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ترحما على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح أسترالي متطرف على مسجدين بمدينة كرايست تشرتش، الجمعة الماضي.
وجاء في الفيديو المنتشر عبر القنوات الإخبارية أن الإمام نظام الحق تانفي تلى آيات من سورة آل عمران «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.