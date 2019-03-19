البرلمان النيوزيلندي يفتتح جلسته بتلاوة القرآن الكريم (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO

افتتح البرلمان النيوزيلندي، اليوم، الثلاثاء، جلسة طارئة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ترحما على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح أسترالي متطرف على مسجدين بمدينة كرايست تشرتش، الجمعة الماضي.

وجاء في الفيديو المنتشر عبر القنوات الإخبارية أن الإمام نظام الحق تانفي تلى آيات من سورة آل عمران «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ».