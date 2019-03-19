محافظ جبل لبنان تفقد طريق زحلة ترشيش

تفقد محافظ جبل القاضي محمد مكاوي طريق ترشيش - زحلة، التي انهارت نتيجة الامطار والثلوج، ورافقه في الجولة قائمقام المتن مارلين حداد ومستشار رئيس الجمهورية المهندس انطوان سعيد.

وقال المحافظ مكاوي: "نقوم اليوم نقوم بجولة متنية، فكان لا بد ان نأتي الى هذه النقطة الحساسة لانها شريان حيوي جدا بين جبل لبنان والبقاع وهو مقطوع. لنكن واضحين، هذه النقطة التي نقف عليها هي خارج محافظة جبل لبنان. نحن هنا في البقاع، ولكن نعلم اهمية هذه الطريق بالنسبة الى جبل لبنان. أتينا لنرى على الارض ماذا يحدث وما هي الامور البديلة لنقوم بها لاننا في منطقة حدودية بين البقاع وجبل لبنان. ولكن الهم الاول بالنسبة الينا ان نجد طريقة لفتح هذه الطريق موقتا لأن المعالجة لا شك يلزمها وقت فلدينا انهيار كامل للطريق رأينا صورا ولكن الان نراها في الواقع".

مشيرا الى "اننا نتواصل مع كل الادارات المختصة ونحاول قبل ان نصل الى الشتاء المقبل ان تكون الحلول وضعت على السكة ونفذ ما يمكن تنفيذه وما يجب تنفيذه"، مؤكدا أن "ملاحقة المخالفات بدأت ولن تنتهي ونسير بالاولويات وأين توجد اوتوسترادات رئيسية هي الاولوية وزحمة السير والطرقات المقفلة هي الاولوية".

بدوره، اشار سعيد الى انه "كما قال المحافظ، فان هذه الطريق تربط المتن بمدينة زحلة، فخامة الرئيس طلب منا ان نأتي مع سعادة المحافظ لنكشف عليها لأنها شريان حيوي. واود ان اشير الى ان وزارة الاشغال بدأت العمل لفتح الطريق وازالة الاتربة. ايضا اتصلنا باللواء محمد خير الذي ارسل فريقا من الاستشاريين امس للكشف ودرس سبل عدم انجراف التربة مرة اخرى وحماية الطريق. والاهم مجلس الانماء والاعمار كلف وضع دراسة لها في شتاء العام 2018، من بشلاما وصولا الى ساحة كسارة، والآن هناك استشاري يقوم بدوره في هذا الموضوع. هناك ايضا طريق المتن السريع يصل الى بعبدات والذي يريد ان يذهب الى زحلة يمر بقرى عدة منها بولونيا، وهي تأخذ وقتا اكثر. هناك مناقصة لطريق بعبدات - بشلاما انتهت ونحن قبل ايام من فتح الملف المالي، وسيكون هناك متعهد وسنرى في الربيع والصيف اعمالا على هذا الاوتوستراد الذي يمتد من بعبدات الى بشلاما ومن بشلاما الى كسارة - زحلة، يتم اعداد دراسة لهذه الطريق".

وأوضح ان "تمويل الطريق وضع ضمن مشاريع "سيدر"، والان هناك دراسة لهذا الموضوع نتابعها مع مجلس الانماء والاعمار لتأخذ في الاعتبار كل المشاكل التي تواجهها هذه المنطقة من الانارة، الى الصرف الصحي وتمديدات المياه وغيرها".