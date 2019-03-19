الحريري استقبل وفدا من نقابة الصحافة وعثمان والسفير الأميركية وبستاني

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري، في السراي الحكومي، وفداً من نقابة الصحافة برئاسة نقيب الصحافة عوني الكعكي. بعدها التقى الحريري المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد وشؤونا تتعلق بالمديرية. واستقبل الحريري السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد، في حضور الوزير السابق غطاس الخوري، وعرض معها آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين. كذلك التقى وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني وبحث معها شؤونا تتعلق بملف الكهرباء واوضاع الوزارة. والتقى الحريري وفدا من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب سركيس صقر الذي أكد "أننا تشرفنا بزيارة الحريري واطلعناه على برنامج النقابة للمرحلة المقبلة وتطلعاتنا للمستقبل، اضافة الى القوانين الجديدة الصادرة المتعلقة بالتجارة والتي تمس عمل خبير المحاسبة بشكل اساسي وتؤثر على الاقتصاد وعلى الشركات، وقد تجاوب معنا دولته وتوافقنا على ان نحضر برنامجا ومذكرات تتعلق بهذه المواضيع لنثيرها مع المسؤولين ومع اللجان الموجودة لكي نرى ما يمكننا تصحيحه في هذه القوانين. كما ناقشنا مواضيع القوانين الضريبية وتفاهمنا على ان نعود الى الامور الاساسية ونصحح الاخطاء الموجودة لكي نتحاشاها في المستقبل".

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