شقير بالمنتدى العربي الثاني: سيكون لنا مبادرات حول التحول الرقمي بالشراكة مع القطاع الخاص

انطلقت اليوم أعمال المنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة مع تأكيد على أهمية تطوير التكنولوجيا وتحفيز التحول الرقمي ووضعه في خدمة التنمية وذلك في مقرّ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيروت.

و أشار وزير الاتصالات محمد شقير في كلمة له، الى ان "لا يمكن بأي حال من الأحوال في عصرنا الحالي تجاوز كل هذا التقدم والتطور الحاصل في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إنه عالم بحد ذاته ويفرض نفسه علينا بقوة في مختلف نواحي حياتنا من أصغرها الى أكبرها".

وأكّد شقير أنّ الحكومة اللبنانية ووزارة الاتصالات كانتا على الدوام شركاء استراتيجيين للإسكوا وقال: "نحن الآن نضع هذا الموضوع في صلب أولوياتنا، وسيكون لنا مبادرات فعلية في المستقبل القريب وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تقدم فعلي على هذا المسار. كما نعلن استعدادنا للعمل بشكل إيجابي وفاعل مع الدول العربية الشقيقة لتفعيل هذه المبادرة الرائدة".

في ختام المنتدى، ستصدر مجموعة رسائل تحفّز التحول الرقميّ. وفي هذا الإطار، ختمت دشتي قائلةً: "قناعتُنا راسخة بأنّ بذل جهود مُمنهَجة لربط مسارِ القمة العالمية لمجتمعِ المعلومات بمسار التنمية المستدامة سيدفع عجلة أهداف التنمية المستدامة إلى الأمام".