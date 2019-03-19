الجيش: 5 زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الأقليمية مقابل رأس الناقورة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن "خمسة زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، أقدمت بتاريخ 18/3/2019 ما بين الساعة 4.00 والساعة 17.33، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على خمس مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 722 متراً"، مشيرة الى أنه "تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

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