أردوغان: الذين يهددون تركيا فليقرأوا كتب التاريخ أولا

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "الذين يهددون تركيا فليقرأوا كتب التاريخ أولا"، مشيراً إلى أنه "أيها التافهون الذين تهددوننا بالقول، لا تعبروا إلى الضفة الغربية من مضيق البوسفور، عليكم أولا أن تتعلموا جيدا تاريخ هذه الأمة".

وشدد على ان "تركيا هي رمز السلام والأمان للملايين في العالم"، مضيفا: "كما أنها الميناء الأخير لأشقائنا حين يتعرضون للشدائد من البلقان إلى القوقاز، ومن تركستان إلى إفريقيا"، مشيراً إلى أنه "في حال تعثر تركيا ستتعثر معها سوريا والعراق واليمن وليبيا وأراكان والبوسنة والهرسك".

وأشار إلى أنه "في حال ضعف الشعب التركي ستضعف قضية القدس وفلسطين وقضية الحق والعدالة".