الحسن: منفتحون على المجتمع المدني وتعزيز التكامل معه

اجتمعت وزيرة الداخلية ريا الحسن مع الجمعيات المعنية بالسلامة المرورية التي لا تبغي الربح، وأكدت أمامهم على "سياسة الانفتاح مع المجتمع المدني وتعزيز التكامل بينه وبين الوزارة". وشرحت رؤيتها لجهة "ضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة في هذا الاطار".
وأعلنت عن رعايتها الاسبوع العالمي للسلامة المرورية في ايار المقبل، مشددة على "ضرورة توحيد الاجندة للوزارة والجمعيات من خلال أمانة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية".
وأبلغت الحاضرين بالالية التي تنوي اعتمادها لتمثيل الجمعيات في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.
كما استقبلت وفدا من اصحاب الشاحنات الخارجية في لبنان برئاسة أحمد الخير، وتم البحث في موضوع قطاع شاحنات النقل الخارجي في ضوء التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية.
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