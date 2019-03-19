شدياق بحثت وأفيوني في سبل التعاون المشترك بين الوزارتين

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني. وجرى البحث، في التعاون المشترك بين الوزارتين لجهة اختصاص مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالنواحي التي تعني القطاع العام وتحويله الى العالم الرقمي من خلال استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط المعاملات وتحقيق الشراكة على المستوى العالمي في مجال الحكومة المفتوحة Open Government. أما وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات فتلعب دورا أساسيا في تحفيز القطاع الخاص وتسهيل شؤون المستثمرين لتحقيق النمو الإقتصادي في لبنان.

وتم البحث في سبل التعاون والتنسيق مستقبلا بين الجانبين "لإيجاد الأرضية الملائمة لتسهيل العمل بين القطاعين العام والخاص". وعرض الجانبان أهمية استخدام التكنولوجيات الجديدة وخطة العمل التي ستنبثق من استراتيجية التحول الرقمي التي يقوم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتطويرها.