نفاع احتفل بعيد مار يوسف في مغر الاحوال: وصيتي لكم أن تفتحوا بيوتكم للجميع

ترأس النائب البطريركي العام على الجبة وزغرتا المطران جوزيف نفاع قداس عيد القديس يوسف، في كنيسة مار يوسف في مغر الأحوال، وعاونه رئيس الديوان في الديمان الخوري خليل عرب، وكاهن رعية البلدة جورج يوسف، وفي حضور حشد من المؤمنين من أبناء بلا ومغر الأحوال والقرى المجاورة.

وفي عظته، أوضح أن "الكتاب المقدس يقةل إن الإنسان القديس هو الذي يعيل عائلته ببحبوحة وإكتفاء، ويفتح أبوابه لجيرانه، لأن لديه الإمكانات للقيام بالواجب. وهذا المثال ينطبق على يوسف، وينطبق عليكم أنتم أبناء المغر، فكلكم غيرة وإندفاع وما نشهده من عمران وبنيان دليل على تمتعكم بالبحبوحة التي تمتع بها شفيع بلدتكم، كما وتقومون بواجباتكم برضى الله".

ولفت إلى أنه "للمغر وأبنائه أقول: الدلالة الكبيرة على أنكم تعيشون بتقوى وإيمان هي الكنيسة التي نحن فيها اليوم، والتي شارك في تشييدها كل واحد منكم من دون منة أو ذكر أسماء. وهذا إن دل على شيء أيضا، فيدل على مدى إحترامكم الأب والقديس يوسف. لذلك أطلب وأصلي في هذا اليوم على نية كل إنسان يساهم بطريقة أو بأخرى في إنماء هذه الرعية، وأخص بالذكر كاهن الرعية والوقف والكورال والخدام وكل من وضع مدماكا في الكنيسة لتمجيد الله. ووصيتي لكم أن تتشبهوا بالقديس يوسف وتفتحوا بيوتكم لكل من أحب ويحب هذه البلدة وتحسسونهم بأنهم جزء من عائلاتكم، من رعيتكم، فكل رعية في حاجة الى رسل وأنتم الرسل الذين يحملون صوت الله، فكونوا كرماء لتكبر بلدتنا بشفاعة القديس يوسف".

وشدد على "أنني أتقدم منكم جميعا بالتهنئة بالعيد وبخاصة للذين يحملون إسم القديس يوسف الذي لا يخلو بيت منه ونأمل في أن يمنحنا الله القوة لنكون أقوياء كيوسف وننال نعمة الرب".

وبعد القداس تقبل المطران النفاع التهاني بالعيد من أبناء المغر.