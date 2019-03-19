مسؤول صيني: تجارتنا الخارجية تواجه بيئة أكثر تعقيدًا

لفت مساعد وزير التجارة الصيني رن هونغ بين إلى أن "تنمية التجارة الخارجية للصين تواجه بيئة أكثر تعقيدا وشدة بسبب حالة عدم اليقين والمخاطر والتحديات"، مشيراً إلى أن "الصين ستتخذ مجموعة من الإجراءات لدعم التجارة الخارجية هذا العام، وسط تزايد عدم اليقين، دون تحديد مدى زمني".
واعتبر أن "الصين تمتلك الأساس والظروف اللازمة لتحقيق هدفها المتمثل في الحفاظ على استقرار التجارة الخارجية، مع تحسين جودتها خلال العام الجاري"، مشيراً إلى أن "الصين ستعمل على تحسين السياسات التي تدعم أنواع الأعمال الجديدة مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود، من أجل تعزيز نماذج تجارية جديدة وترقية تجارة المعالجة".
وكشف أن "الصين ستتخذ إجراءات لتوسيع الواردات وتحسين هيكلها، فضلا عن تعزيز التجارة الحدودية ورفع مستوى تسهيل التجارة".
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