استطلاع رأي: 70 بالمئة من الأوكرانيين يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخطأ

كشف استطلاع للرأي العام أجرته مجموعة "ريتينغ" الاجتماعية في أوكرانيا، أن "أكثر من ثلثي المواطنين واثقون أن بلدهم يتحرك في الاتجاه الخاطئ"، مشيراً إلى أن "69 في المئة من المواطنين المشاركين في الاستطلاع يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخطأ، فيما عارضهم 16 في المئة".

وأشار إلى أن "القسم الأكبر من الساخطين على سياسة بلدهم، من سكان الجنوب 79 في المئة والشرق 75 في المئة بل إن الأغلبية من وسط 63 في المئة وغربي 64 في المئة أوكرانيا ترى نفس الفكرة وإن أولئك الذين لا يدعمون المسار الحالي للبلاد يشكلون الغالبية العظمى لجميع الفئات العمرية دون استثناء".

ولفت إلى أن "المواطنين الرافضين لسياسة البلاد هم الذين يخططون لدعم مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة في 31 آذار، وفقط أنصار الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح".