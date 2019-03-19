مقتل 10 مهاجرين بغرق قاربهم قبالة ليبيا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني ليبي تأكيده مقتل 10 مهاجرين على الأقل بغرق قاربهم قبالة الساحل الليبي قرب بلدة صبراتة غربي البلاد. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن 15 ناجيا نقلوا إلى المستشفى دون الكشف حتى الآن عن العدد الحقيقي للغرقى.

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