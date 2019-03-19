أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن "توقيف أشخاص يُشتبه بتورطهم في هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش قبل شهرين، واستهدف دورية للتحالف الدولي وسط مدينة منبج، ما أدى الى مقتل 19 شخصاً بينهم أربعة أميركيين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات سوريا الديمقراطية تعتقل أشخاص يُشتبه بتورطهم بقتل أميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.