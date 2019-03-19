الحريري: الخلافات السياسية تسببت بمقتل لبنان

لفت رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمر "نحو سياحة مستدامة" إلى أن "السائح يأتي الى لبنان لزيارة البحر أو الجبل، ومنه تستفيد الزراعة والصناعة ولكن بسبب الخلافات السياسية هرب السائح وكأننا نقول له لا نريدك والسياحة من أهم القطاعات الإنتاجية"، مشيراً إلى أن "طريقة عملنا يجب أن تختلف، يجب أن نحسن أدائنا ونعمل بطريقة علمية وعندما نستثمر بدراسة ماكنزي أو مؤتمر سيدر، فذلك للاستفادة من خطة العمل ولدينا سياحة استشفائية ودينية وبيئية، الكازينو يجب أن يكون فيه كل الخدمات".

وأشار إلى أنه "يجب أن يكون لدينا أكثر من كازينو، حتى الجامعات من 7 أو 10 سنوات كان فيها عدد كبير من التلاميذ الأجانب لكن النسبة انخفضت من 50 بالمئة الى 10 بالمئة وكل ذلك بسبب الخلافات السياسية، وهذه الخلافات تسببت بمقتل لبنان"، مضيفاً: "أظن لو ان السياسيين يصمتون في الإعلام تحل مشكلة السواح بنسبة 90 في المئة ولكن يبقى الإعلام الذي يغذي المشاكل".

وأضاف: "كحكومة واجبنا أن نخدم كافة القطاعات الإنتاجية وقطاع السياحة يساعد كافة القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وحتى قطاعات الأدوية، ييمكن أن تستفيد من السائح، كما أن بلدنا جميل ولكن ينقصنا الانتهاء من مشروع الكهرباء والملف البيئي"، مشيراً إلى أنه "صحيح لدينا مشاكل ولكن لدينا بلد وأهم بترول عنا هو المواطن اللبناني وه البترول الحقيق، ونحن كدلوة يجب أن نؤمن له البنى التحتية".

وتابع: "الحكومة تشكلت وبعدها أعلن العلولا رفع حظر سفر المواطنين السعوديين، وخلال 4 أيام أتى 12 ألف سائح سعودي، اذا قمنا بالمشاريع الاصلاحية ذلك سيعطي مؤشر ايجابية وهذا الصيف سكون هناك زخما كبيرا جدا والسياحة زادت 9 بالمئة منذ بداية السنة"، مشيراً إلى أن "السائح الخليجي يعرف بلبنان أكثر من المواطن اللبناني، المهم لدي أن هذا السائح يصل الى مطار موسع، ويجب ان يكون هناك بنى تحتية وهذا الاساس في مشروع سيدر".

وقال الحريري: "مشكلتنا الأساسية في الصناعة على الرغم من عدد الصناعات والمصانع، لا نقوم بالمحفزات الضرورية بالنسبة لذلك وهذا ما يضعفنا في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "السياحة الأساس بكل معنى الكلمة فهي تفعل قطاعات كبيرة للغاية، والذي بعدنا عنها هو مشاكلنا الداخلية ومشاكل المنطقة لكن الأمور تتحسن"، لافتاً إلى أنه "لو لم نختلف بالسياسة والنمو إستمر بمعدل 7% كان الدين العام بحدود 80 مليار لكن الدخل القومي كان 70 مليار ".