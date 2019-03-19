المحكمة تتسلم القرارات الصادرة من مرسي إبان توليه رئاسة البلاد بالعفو عن المتهمين و المحكوم عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

قدمت النيابة العامة في بداية جلسة اليوم من قضية محاكمة محمد مرسي و آخرين في اقتحام الحدود الشرقية، القرارات الصادرة من المتهم محمد مرسي إبان توليه رئاسة البلاد بالعفو عن المتهمين و المحكوم عليهم .

وكان من بين تلك القرارات القرار رقم 1996 لسنة 2012، بإجمالي 490 اسم، وأرفق به صورة القرار، وكشف بأسماء المحوم عليهم، والمتهمين الذين شملهم العفو.

وتضمن كذلك القرار رقم 122 لسنة 2012، إجمالي الإسماء 56 وارفق به كشف بأسماء النزلاء المفرج عنهم بالقرار، والتهمة الموهة لكل منهم، وتلاحظ تهم متنوعة بين تزوير و اتجار بالمخدرات و إحراز سلاح و اتلاف منقولات و إحراز مفرقعات و تخريب و استعمال قوة وسرقة وتعطيل مواصلات و تعاطي مخدرات و شروع في سرقة .

وشمل البيان المقدم للمحكمة القرار رقم 157 لسنة 2012، إجمالي الأسماء الواردة 21، مرفق به كشف ببيان المحكوم عليهم المشمولين بالقرار، وتبين أن جميعهم محكوم عليهم في جنح عدا واحدة جناية إحراز سلاح، ويوجد جنح شروع في سرقة ودخول منطقة عسكرية.

إضافة إلى القرار رقم 155 لسنة 2012، إجمالي الاسماء الواردة 121، مرفق به كشف باسماء المتهمين و المحكوم عليهم الذي شملهم قرار الإعفاء، وتلاحظ للمحكمة أن التهم المنسوبة إليهم ما بين دخول منطقة عسكرية و إحراز سلاح وتسلل، وموضح بالكشف اسماء المتهمين والاتهام المنسوب لكل منهم و الحكم الصادر ضده ومدة التنفيذ.

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كما تضمن البيان القرار رقم 75 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 27، مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم قرار الإعفاء، تلاحظ للمحكمة بأن التهمة تتاروح بين أمن داخلي وتزوير و قتل واتفاق جنائ، وان العقوبات تتنوع ما بين المؤبد و المشدد و إعدام.

والقرار رقم 57 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 588، مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم القرار، والاتهامات المنسوبة لكل منهم والأحكام الصادرة ضدهم، وتلاحظ للمحكمة أن التهم تتراوح بين تعطيل مواصلات و الاتجار في المخدرات و إحراز سلاح و تبديد و استعمال قوةوشروع في سرقة و تمكين من الهرب وإحراز مفرقعات واتجار في عملة وتعاطي مخدرات,واشرت المحكمة على الأوراق ما يفيد النظر و الإرفاق بتاريخ اليوم و صرحت للدفاع بالإطلاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.