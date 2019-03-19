شاهد.. تلاوة آيات من القرآن الكريم في البرلمان النيوزيلندي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

افتتح البرلمان النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، جلساته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وذلك تكريماً لضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف المصلين في نيوزيلندا.

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ووقف جميع أعضاء البرلمان أثناء قراءة القرآن داخل القاعة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وتلى الإمام طاهر الحق آيات من سورة البقرة، وقام بعدها الإمام طاهر نواز بترجمة الآيات إلى اللغة الإنجليزية، وختم قراءته بالدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة، وإلى عائلتهم بالصبر والسلوان، وكذلك المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعم السلام نيوزيلندا والعالم، وسط هدوء والتزام الحاضرين بالقاعة الذين رددوا خلفه "آمين".

وكان أحد المتطرفين البيض، فتح النار على المصلين داخل مسجدين في نيوزيلندا، ما خلّف 50 شهيدًا و50 مصابًا، بحسب إحصاءات الشرطة الرسمية.