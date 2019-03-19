ثقب غامض في سماء الإمارات.. ماهو وكيف ظهر؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ظهر في سماء مدينة العين الإماراتية والمناطق المحيطة بها، ثقب غامض في السماء، تبين فيما بعد أنه ظاهرة نادرة يطلق عليها cloud canal أو cloud hole او Fallstreak.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، إبراهيم الجروان، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، إن ثقب السحابة هو ظاهرة جوية مائية نادرة، ونظرا لندرتها وظهورها غير المعتاد، فقد تم فهم ثغرات الوقوع الخاطئة أوعزوها إلى الأجسام الطائرة المجهولة الهوية أو قناة في السماء في عالم آخر.

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وأضاف أنه في الحقيقة هي تظهر على شكل فجوة كبيرة وسط السحب المرتفعة أو المتوسطة، وعادة ما تكون دائرية أو بيضاوية.

وبين أن هذه الثقوب تتشكل عندما تكون درجة حرارة الماء في السحب أقل من درجة التجمد، ولكن الماء، فيزيائيا في حالة التبريد الفائق (أي ماء سائل درجة حرارته دون الصفر المئوي)، لم يتجمد بعد بسبب نقص نوى الجليد، وعندما تتشكل بلورات الجليد، ينطلق تأثير الدومينو بسبب عملية فيزيائية تدعى Bergeron process، نسبة إلى العالم السويدي (تور بيرجيرون).

وتفسر هذه النظرية آلية نمو بلورات الجليد في الغيوم الباردة التي تتركب من بلورات جليدية وقطرات ماء فوق المبردة، حيث تنمو بلورات الجليد على حساب قطرات الماء فوق المبردة نظرا لكون ضغط بخار الماء المشبع فوق السطوح المائية أكبر مما هو عليه فوق السطوح الجليدية، ما يتسبب في تبخر قطرات الماء حول البلورات وهذا يترك حفرة كبيرة.

وأصيب مواطنون في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحالة من الارتباك والذهول بعد مشاهدتهم فجوة تشبه الدوامة ظهرت في سماء مدينة العين نهاية الأسبوع الماضي.