"المصرية للتخصيم" تتوقع دخول 9 شركات جديدة بنهاية العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قال جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إن عدد شركات التخصيم في مصر حاليا وصل إلى 9 شركات، متوقعا زيادتها إلى بين 18 و20 شركة في نهاية العام الجاري.
وطالب محرم خلال كلمته في الجلسة الرابعة بمؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2019"، الشركات بضرورة فصل الأنشطة التخصيم عن التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، وأن يتم تخصيص شركة لكل قطاع لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث يسمح القانون للشركات بالعمل في مجالي التخصيم والتأجير التمويلي في نفس الوقت.
وأوضح أن شركات التخصيم لا تأخذ في الاعتبار مخاطر الصادرات للأسواق الأفريقية، وذلك لعلاقاتها القوية بالعملاء في الأسواق الخارجية.
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