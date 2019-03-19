رئيس الشركة: 2.8 مليار جنيه محفظة "تنمية" للتمويل متناهي الصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال عمرو أبو عش رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة "تنمية" للتمويل متناهي الصغر، إن محفظة التمويلات القائمة حاليا لدى الشركة تبلغ 2.8 مليار جنيه بعدد عملاء 150 ألف عميل تقريبا .

وأضاف أبو عش، خلال كلمته في مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2019" اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي التمويل متناهي الصغر المقدم من الشركات والبنوك والجمعيات يتراوح من 16 إلى 17 مليار جنيه، لعدد يتجاوز 3.5 مليون عميل.

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وأشار إلى أن حوالي 85 جهة تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، من بينها 9 شركات متخصصة في القطاع.

وحذر أبو عش من "دخول بعض الجهات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر وانتشار فروعها بالمحافظات، مما يزيد من مخاطر التعثر وخاصة قيام بعض الجهات في التوسع في الإقراض مما ينعكس على تعثر العملاء والإضرار بسوق التمويل".

وساهمت شركة "تنمية" التي وصل عدد فروعها إلى 150 فرعا، في تشغيل 4 آلاف شخص حتى الآن، بحسب ما قاله أبو عش.