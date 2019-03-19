الجنيه يواصل الارتفاع والدولار يفقد 3 قروش جديدة خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
خسر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حوالي 3 قروش إضافية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات البنك المركزي عن متوسط سعر الدولار في البنوك.
وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.
وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشًا واحداً في بنك التعمير والإسكان إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار في بنك البركة، 6 قروش إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.
وانخفض سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي 6 قروش عند الشراء ليسجل 17.29 جنيه، و3 قروش عند البيع ليسجل 17.29 جنيه للبيع.
وتراجع سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنكي التجاري الدولي إلى 17.23 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.
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