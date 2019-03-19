الجنيه يواصل الارتفاع والدولار يفقد 3 قروش جديدة خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

خسر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حوالي 3 قروش إضافية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات البنك المركزي عن متوسط سعر الدولار في البنوك.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشًا واحداً في بنك التعمير والإسكان إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

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وهبط سعر الدولار في بنك البركة، 6 قروش إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي 6 قروش عند الشراء ليسجل 17.29 جنيه، و3 قروش عند البيع ليسجل 17.29 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنكي التجاري الدولي إلى 17.23 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.