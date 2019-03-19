طالبت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية طنجة – أصيلة، اليوم الثلاثاء، في مراسلة عممتها على المؤسسات التعليمية، الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة العمومية في حق الأطر المتغيبين، وإرسال لائحة أسمائهم، مرفقة بالإجراءات القانونية المتخذة في حقهم.
وحددت المديرية في مراسلتها آخر أجل، يوم غد الأربعاء، حتى يتسنى لها تدبير الخصاص في هيأة التدريس، حسب السلك، والتخصص.
يذكر أن نسبة إضراب الأساتذة المتعاقدين في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في طنجة أصيلة وصل البارحة إلى 88 في المائة، حسب إحصائيات المتعاقدين في الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية طنجة -أصيلة تمهل المؤسسات التعليمية 24 ساعة لإرسال لوائح المتعاقدين المتغيبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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