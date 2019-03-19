المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية طنجة -أصيلة تمهل المؤسسات التعليمية 24 ساعة لإرسال لوائح المتعاقدين المتغيبين

طالبت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية طنجة – أصيلة، اليوم الثلاثاء، في مراسلة عممتها على المؤسسات التعليمية، الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة العمومية في حق الأطر المتغيبين، وإرسال لائحة أسمائهم، مرفقة بالإجراءات القانونية المتخذة في حقهم.

وحددت المديرية في مراسلتها آخر أجل، يوم غد الأربعاء، حتى يتسنى لها تدبير الخصاص في هيأة التدريس، حسب السلك، والتخصص.

يذكر أن نسبة إضراب الأساتذة المتعاقدين في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في طنجة أصيلة وصل البارحة إلى 88 في المائة، حسب إحصائيات المتعاقدين في الإقليم.